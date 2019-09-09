الأردن يفوز برئاسة فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب

فاز مرشح الأردن العقيد محمد عبدالله الدعجة، برئاسة فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب لمدة عامين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه تنافس على المنصب 3 مرشحين عرب هم مرشح الأردن العقيد الدعجة الذي حصل على 11 صوتا، مرشح

جاء ذلك خلال الاقتراع الذي جرى على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الذي اختتم أعماله في القاهرة مساء الاثنين.

3 مرشحين عرب هم مرشح الأردن العقيد الدعجة الذي حصل على 11 صوتا، مرشح السعودية الذي حصل على 7 أصوات، ومرشح العراق الذي حصل على 3 أصوات.جاء ذلك خلال الاقتراع الذي جرى على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الذي اختتم أعماله في القاهرة مساء الاثنين.

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