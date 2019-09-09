وزير الخارجية الألماني يحذر من التصعيد العسكري في الأزمة الإيرانية

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من مغبة التصعيد العسكري في الأزمة الإيرانية، مناشدا كافة الأطراف التعامل مع الأزمة بكثير من المسؤلية.
وقال ماس- في تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الألمانية الإعلامية، اليوم الإثنين- "يتعين على الجميع الآن التصرف من منطلق الشعور بالمسؤولية، وإلا سيكون هناك خطر أن تضيع
واعتبر ماس تقليص إيران لالتزاماتها في اتفاق فيينا أمر خاطئ تماما، وطالب طهران بالالتزام الكامل بالاتفاق النووي، لاسيما وأنه بالإمكان التوصل إلى حل.
وتابع : "لكن هذا الحل لن نتمكن نحن الأوروبيين من القيام به على نحو منفرد في الوقت الذي تجازف أطراف أخرى بالاتفاق".
يشار إلى أن إيران أعلنت مؤخرا زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي والقيام بضخ الغاز في الجيل السادس من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، في إطار المزيد من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق ، وقيام واشنطن باعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران .
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