شائعة وفاة أحمد الشقيري أبرز تريند بالسعودية.. وعائلته ترد

ترددت شائعات حول وفاة الاعلامي السعودي أحمد الشقيرى، لتحدث حالة جدل عامة جعلته يتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعى، قبل أن تخرج أسرته وتنفى وفاته، وتؤكد أن الإعلامي أحمد الشقيري بصحة جيدة ويقيم معهم حاليا بمدينة دبي

الإماراتية.

وأثارت شائعة خبر الوفاة، حالة غضب واسعة على السوشيال ميديا، خاصة مع تكرار نشر أنباء عن وفاة شخصيات عامة وسياسية وإعلامية خلال الفترة الماضية دون مراعاة شعور هذه

الشخصيات وأسرهم والتأثير السيئ لمثل هذه الأخبار عليهم.

وخلال الساعات الماضية، تداولت إشاعة خبر وفاة أحمد الشقيري، في أحد مستشفيات محافظة جدة إثر نوبة قلبية تعرض لها في مقر سكنه، ونسب النشطاء الخبر لصحيفة "سبق" المحلية، ولنائب رئيس تحريرها عبدالله البرقاوي تحديدًا وقام بنفيها عبر تغريدة نشرها عبر موقع تويتر.

