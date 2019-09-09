إدارة هونج كونج تعارض مجددًا محاولات التدخل الأمريكية في شئونها الداخلية

أكدت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة للصين مجددا معارضتها لأي تدخل أجنبي في شئونها الداخلية.



وأعرب المتحدث باسم المنطقة - في تصريح اليوم الاثنين - عن أسفه لإعادة الكونجرس الأمريكي مناقشة مشروع قانون "حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج" الذي دعا بعض المتظاهرين، الذين احتشدوا مساء أمس أمام القنصلية الأمريكية في

هونج كونج، إلى إقراره.وقال المتحدث إن حكومة المنطقة تدين أيضا سلوكيات المتظاهرين المتطرفين ومثيري الشغب الذين أغلقوا طرقات، وخربوا محطة السكك الحديدية المركزية وأضرموا النيران خارجها، حيث إن أعمال التخريب تحرم المواطنين من حقوقهم الطبيعية، مشددا على ضرورة وقف هذه الأعمال على الفور.



أضاف أن مبادئ "دولة واحدة ونظامان" و"أبناء هونج كونج يديرون هونج كونج" ودرجة عالية من الحكم الذاتي، تطبق بأمانة في المنطقة الإدارية الخاصة منذ عودتها إلى الوطن الأم، ويتمتع أبناء المنطقة الآن بحقوق وحريات ديمقراطية غير مسبوقة وفقا للقانون.

وتابع المتحدث أن حقوق الإنسان والحريات في هونج كونج محمية بالكامل بموجب القانون الأساسي والتشريعات الأخرى، وأن حكومة المنطقة تولي أهمية كبيرة لهذه الحقوق وحمايتها.

