قرقاش: الشراكة السعودية الإماراتية تجمعها الأهداف والتضحيات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن الرسائل المشتركة من السعودية والإمارات بشأن تطورات اليمن، تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال قرقاش في تغريدة عبر صفحته الخاصة على موقع
وكانت السعودية والإمارات رحبت أمس باستجابة "الحكومة اليمنية الشرعية" و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.
وشددت الدولتان في بيان مشترك على، "ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام".
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