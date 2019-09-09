جونسون يبحث مع نظيره الإيرلندي قضية "بريكست" دون اتفاق

التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بنظيره الإيرلندي ليو فارادكار، اليوم الاثنين، لمناقشة قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومخاوف إيرلندا بشأن خروج بدون اتفاق من الاتحاد.
وقال فارادكار لوسائل الإعلام الايرلندية، أمس الأحد، إنه يتوقع عدم إحراز تقدم في المباحثات.
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وطالما قالت الحكومة الإيرلندية، التي دعمت اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، إنه لن يتم إجراء مفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد بين إيرلندا وبريطانيا.
ويعارض جونسون بشدة آلية شبكة الأمان (باكستوب) المدرجة في الاتفاق، التي تهدف لتجنب وجود حدود تحظى بإجراءات مشددة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
وتؤكد الحكومة الإيرلندية على الحاجة إلى شبكة الأمان لحماية السلام في إيرلندا الشمالية.
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