"الطاقة الذرية" تعلن أسماء 4 مرشحين لرئاستها

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تلقي ترشيحات لشغل منصب مديرها العام الجديد من حكومات الأرجنتين وبوركينا فاسو ورومانيا وسلوفاكيا.
وكشفت الوكالة في بيان رسمي، صدر عن مقرها الرئيس بالعاصمة فيينا، عن أسماء المرشحين الأربعة لرئاسة الوكالة، وهم رافائيل جروسي، لاسينا زيربو، كورنيل فروتا، والسيدة مارتا شياكوفا، من الأرجنتين وبوركينا فاسو ورومانيا وسلوفاكيا.
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وأفاد بيان الوكالة أن مجلس المحافظين وافق على المرشحين الأربعة وفقاً لإجراءات تعيين مدير عام الوكالة، لافتاً إلى أنه تم غلق باب الترشح لشغل المنصب في 5 سبتمبر الجاري الموعد النهائي المحدد لتقديم الترشيحات.
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