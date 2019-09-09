كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 18 مقاتلًا إيرانيًا بغارات جوية في شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت غارات جوية مواقع للقوات الموالية لإيران والميليشيات المتحالفة معها في شرق سوريا خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 18 مقاتلًا، وفق ما قاله مراقب حرب يوم الاثنين.

ولم يتضح من نفذ الغارات في منطقة ألبو كمال بالقرب من الحدود مع العراق، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد ومقره بريطانيا، والتي لديها شبكة واسعة من الاتصالات في جميع أنحاء سوريا: "قتل 18 مقاتلا، ولكن لم يتم تحديد جنسياتهم بعد".

وتقع ألبو كمال في محافظة دير الزور التي تغطي جزءًا كبيرًا من الصحراء الشرقية النائية في سوريا، حيث اتخذت "الخلافة" التابعة لجماعة داعش موقفها الأخير هذا العام.

وتنقسم السيطرة على المنطقة بين مقاتلين أكراد تدعمهم الولايات المتحدة وجماعات متحالفة مع نظام دمشق،

وفي يونيو 2018، قتلت الغارات بالقرب من الحدود العراقية 55 من القوات الموالية للنظام، معظمهم من السوريين والعراقيين، حسبما ذكر المرصد.

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وقال مسؤول أمريكي في ذلك الوقت: "أن إسرائيل مسؤولة، لكن الدولة اليهودية رفضت التعليق.

ونفذت إسرائيل المئات من الضربات في سوريا مستهدفة ما تقول إنها مواقع لحزب الله الشيعي اللبناني والقوات الإيرانية، التي تعهدت بمنعها من الحصول على موطئ قدم على الأراضي السورية.

ودعمت إيران وميليشياتها المتحالفة وروسيا الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المدمرة التي استمرت ثماني سنوات.

وتعمل القوات الموالية للنظام في دير الزور بدعم من مختلف الجماعات المسلحة الأجنبية بما في ذلك العراقيون والإيرانيون.

وتسيطر القوات الديمقراطية السورية التي يهيمن عليها الأكراد على مجموعة من الأراضي شمالًا في المحافظة، والتي استولت عليها من داعش في حملة استمرت لأشهر بدعم من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأصبح الصراع السوري، الذي اندلع في عام 2011 مع القمع الدموي للمظاهرات المناهضة للنظام، حربًا معقدة، يجرّ في القوى الإقليمية والدولية ويترك أكثر من 370.000 قتيل.

