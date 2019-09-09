كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يلتقي بالزعيم الأيرلندي لمناقشة أزمة البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالزعيم الإيرلندي ليو فارادكار بحثًا عن حل وسط بشأن أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

سيجتمع الاثنان في دبلن صباح الاثنين للمرة الأولى منذ تولي جونسون السلطة في يوليو.

قال فارادكار إنه لا يتوقع حدوث انفراجة في الطريق المسدود حول كيفية التعامل مع الحدود الأيرلندية بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

يخطط جونسون للضغط على البرلمان المتمرد في وقت لاحق يوم الاثنين لدعم خطته لإجراء انتخابات مبكرة، لكن أحزاب المعارضة قالت إنها ستصوت ضد هذا الإجراء.

من المقرر أن يصبح مشروع قانون جديد يسعى إلى إجبار جونسون على السعي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر، قانونًا اليوم الاثنين. واوضح جونسون إنه لن يسعى للحصول على تأجيل.

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و كانت قد اعلنت الحكومة الأيرلندية في بيان إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار تحدثا هاتفيا لنحو ساعة يوم الاثنين واتفقا على‭‭ ‬‬ الاجتماع في أوائل سبتمبر.

وخلال اتصال يوم الاثنين اعرب كلا الزعيمين عن موقفه حيث قال جونسون إن البرلمان لن يوافق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المطروح حاليا وإنه لا بد من إلغاء الترتيب الخاص لأيرلندا، بينما أكد فارادكار موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لاستئناف التفاوض حول الاتفاق.

و في وقت سابق، كان قد أخبر جونسون الاتحاد الأوروبي أنه لا جدوى من المحادثات الجديدة حول اتفاقية الانسحاب ما لم يكن المفاوضون على استعداد لإسقاط الدعم الإيرلندي الشمالي الذي وافق عليه سلفه تيريزا ماي.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه غير مستعد لإعادة فتح صفقة الانفصال التي تم الاتفاق عليها مع ماي. واعلن جونسون إن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة. وقد صعد من الاستعدادات للمغادرة دون اتفاق انفصال إذا رفضت بروكسل إعادة التفاوض، مما دفع بعض المشرعين إلى الشك في أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة هو هدفه.

