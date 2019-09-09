كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 14 شخصًا بانفجار في غرب ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات، إصابة 14 شخصًا، أثناء انفجار وقع في مهرجان قروي في غرب ألمانيا، وتم نقل البعض عبر طائرات مروحية إلى عيادات قريبة.

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين أن الشرطة ما زالت تحقق في سبب الانفجار الذي وقع يوم الأحد في مهرجان فرويدنبرغ.

صرحت الشرطة لـ (د ب أ) إنه يبدو من المحتمل أنه تسبب الزيت داخل مقلاة كبيرة في الانفجار في مهرجان الخبز المحلي الذي حضره حوالي 100 شخص.

وهرعت الشرطة المحلية ورجال الإطفاء وعمال الإنقاذ إلى مكان الحادث وتم إخماد الحريق. وتشارك الشرطة الجنائية في التحقيق في سبب الانفجار.