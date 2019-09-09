أصدر مغني الراب “دريزي”، مؤخرا، عمله الجديد “بيلا” الذي عاد به إلى ساحة الراب بعد غياب طويل.
وحل غيث، الذي يلقب نفسه ب “دريزي”، ضيفا على “اليوم 24″، ليتحدث لجمهوره عن سبب غيابه، وعودته عبر مجموعة من الأعمال، تشكل فيما بينها خليطا يحكي في مضمونه قصة عاشها واقعيا.
وكشف دريزي سر مشاركة الفنانين رفيق بوبكر و حميد نجاح في كليبه الأخير، وكذلك علق على اقتحامه قائمة “الطوندونس” بيوتوب.
وسلط ديريزي في معرضه جوابه على أسئلة “اليوم 24″، الضوء على الثنائي الذي شكله سابقا مع الرابور ” لانكوني”، إضافة لعلاقته مع مغنيي الراب في مجموعة “زوا سيتي”.
وأبرز دريزي أنه يحلم أن يصبح الفنان رقم واحد في المجال الفني في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الرابور “دريزي” في ضيافة “اليوم 24″.. الغياب والعودة وتفاصيل عن” أ.6.غانغ” وكليب “رفيق بوبكر”-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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