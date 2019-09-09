زوجة حاتم عمور تُعلن إصابتها بالسرطان من خلال صورة حليقة الرأس

فاجأت هند التازي، زوجة المغني المغربي حاتم عمور، متتبعيها اليوم الاثنين، بصورة حليقة الرأس تعلن فيها عن إصابتها بمرض السرطان، الذي ظلت تخفيه وتعاني لمدة طويلة.

واختارت التازي التي تشغل منصب مديرة أعمال زوجها كلمات قوية تُراقف صورتها وهي حليقة الرأس، وكتبت بكلمات فرنسية “لدي سرطان، وماذا بعد؟ الحمد لله.. أحافظ على المزاج، والطاقة الإيجابية والابتسامة.. شكرا لزوجي ولعائلتي ولأصدقائي لوقوفهم بجانبي.. أحبكم”.

وتفاعل المئات مع صورة زوجة حاتم عمور وتمنوا لها الشفاء.