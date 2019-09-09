بعد الفوز على النيجر وبوركينافاسو.. لاعبو المنتخب المحلي: “جاهزون لمقارعة الجزائر”

أكد لاعبو المنتخب المحلي، على استعدادهم لمواجهة المنتخب الجزائري، ضمن ذهاب مرحلة التصفيات الأخيرة، المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين.

وقال بدر بانون، إن العناصر الوطنية بقيادة المدرب الجديد الحسين عموتة، في كامل جاهزيتها لملاقاة المنتخب الجزائري، موضحا أن المنتخب المحلي سيعمل على التأهل إلى “الشان” من أجل الحفاظ على لقبه.

وفي السياق ذاته، أشار عبد الرحمان الحواصلي، حارس مرمى المحليين، أن المعسكر الإعدادي كان ناجحا، وخرج من خلاله عموتة بمجموعة من الاستنتاجات التي تهم لقاء الجزائر.

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اعتبر كريم البركاوي، أن لاعبي المنتخب المحلي أبانوا على انسجام كبير فيما بينهم خلال مباراتي النيجر وبوركينافاسو الوديتين، وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد المنتخب الجزائري.

من جهته، أبدى سفيان رحيمي سعادته بالفوز المحقق في المباراتين الإعداديتين، مؤكدا أنه سيمنح دفعة معنوية للعناصر الوطنية، في المواجهة المصيرية ضد الجزائر.

وخاض المنتخب المحلي مباراتين وديتين استعدادا للجزائر، إذ فاز بالأولى على النيجر بهدفين دون رد، الخميس الماضي، ثم تغلب أمس الأحد، على بوركينافاسو بهدف نظيف.