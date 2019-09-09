سرعة الرياح تصل إلى 216 كلم.. إعصار “طوكيو” يُسقط عشرات المصابين

تسبب إعصار عنيف ضرب صباح اليوم الإثنين منطقة طوكيو، وترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة غير مسبوقة، في إصابة 30 شخصا واضطرابات واسعة في حركة النقل.

وحسب وكالة “كيودو” للأنباء، فقد أصيب أكثر من ثلاثين شخصا بجروح، بينهم امرأة إصابتها خطيرة، جراء هذا الإعصار العنيف، “فاكساي”، الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة.

وأعلنت شركة السكك الحديد إلغاء حوالى 100 رحلة قطار فائق السرعة تربط طوكيو بمدن وسط البلاد وغربها، في وقت توقفت حركة العبارات في خليج طوكيو.

وعانت بعض خطوط المترو من تأخيرات أو انقطاعات في الحركة، ما سبب ازدحاما خانقا في بعض محطات هذه المدينة الضخمة البالغ عدد سكانها 36 مليون نسمة.

Advertisements

كما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية، ما أثر على آلاف الركاب. وأغلقت بعض الطرق السريعة الساحلية بغرب العاصمة.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.

وحرمت حوالي 290 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، وتضرر ما لا يقل عن عشرة منازل في شيزوكا قرب طوكيو حيث تحط مت نوافذ وانقلبت سيارات، وفق وسائل إعلام محل ية.