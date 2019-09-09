فاجعة واد دمشان.. ارتفاع عدد القتلى ومسؤول الصحة يكشف حالة المصابين

قال خالد السالمي المدير الجهوي للصحة بدرعة تافيلالت، إن حالة 29 شخصا المصابين إثر حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، صباح أمس الأحد على مستوى “واد دمشان” بالجماعة الترابية الخنك (إقليم الرشيدية)، “مستقرة ولا تدعو للقلق”.

وأبرز خالد السالمي، أن 11 من المصابين سيظلون تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة أخرى، مضيفا أن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء الحادث قد بلغ لحد الآن 14 شخصا.

واعتبر خالد السالمي، أن التدخلات التي تم القيام بها بعد هذا الحادث كانت “ناجعة وسريعة”، مما مكن من إنقاذ الجرحى بعد انقلاب الحافلة.

وشدد على أن المصالح الصحية قامت بالاتصالات اللازمة من أجل تجنيد جميع الأطر الطبية والتمريضية والتقنية التي انتقلت إلى عين المكان من أجل استقبال الحالات المصابة.

وأكد أنه يتم الاستعداد في إطار عمل لجنة اليقظة الجهوية، التي يترأسها والي الجهة، لأي حدث طارئ من أجل التدخل السريع، خاصة أن هذه الفترة تعرف تساقطات مطرية وثلجية كثيفة.