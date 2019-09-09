نجاة الرجوي ترزق بمولود ذكر-صورة

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رزقت الفنانة المغربية نجاة الرجوي، اليوم الأحد، بمولود ذكر من زوجها نبيل عبيد.
وكشفت الفنانة زينب عبيد، عبر حاسبها على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أن نجاة الرجوي وضعت مولودها من شقيقها نبيل، موضحة أنه مولود ذكر.
وتعيش نجاة الرجوي، تجربة الأمومة للمرة الثانية في حياتها، إذ أنها أم لطفل يحمل اسم غالي، ثمرة تجربة زواجها الأولى.
هذا، وارتبطت الرجوي في بداية السنة الحالية بنبيل عبيد، شقيق الفنانة زينب عبيد، الذي بدوره أب لطفلة من تجربة زواج أولى.
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