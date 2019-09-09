شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الباخرة النفطية "كاسبر" ترسو في ميناء المكلا.. فهل تنهي أزمة الكهرباء؟ والان مع التفاصيل

رست في رصيف ميناء المكلا صباح اليوم، الباخرة كاسبر التابعة لشركة احقاف حضرموت والتي تحمل على متنها 8 الف طن من مادة المازوت، لصالح كهرباء ساحل حضرموت.

حيث اتخذت قيادة شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت كافة الإجراءات لدخول الباخرة وخلال الساعات القليلة سينتهي عمال وموظفين شركة النفط اليمنية من تفريغ حمولة الباخرة كاسبر في خزانات منشآت شركة النفط، وسيتم الشحن فوراً إلى المحطات التابعة للكهرباء، للتخفيف لما يعانيه المواطنين من اسباب الانقطاعات المتواصلة وضمان عملية التموين لمؤسسة الكهرباء.

ومن جانبة تقدم مدير عام الفرع الدكتور خالد العكبري بالشكر للواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية على متابعته في وصول الباخرة في وقتها المحدد، معرباً عن شكره لشركة احقاف حضرموت، وعمال وموظفي الفرع على استكمال الإجراءات لدخول الباخرة في اسرع وقت إلى ميناء المكلا.

تأتي هذه الباخرة في وقت شهدت فية مدينة المكلا خلال الأيام الماضية انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي ناجمة عن شحة مادة المازوت.