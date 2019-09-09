شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الذرية تؤكد استخدام إيران لأجهزة طرد مركزي متطورة والان مع التفاصيل

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، إن إيران نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وأكد ناطق باسم الوكالة في بيان أن طهران قامت "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازا للطرد المركزي من نوع "أي- آر 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "أي آر-5" و30 جهازا آخر من نوع "أي آر-6" و3 نماذج من "آي آر-6" بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية البريطانية إن قرار إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة "مخيب للغاية".

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وتابعت "أن هذا التطور الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران".

وأكد مسؤول إيراني تقليص بلاده من جديد الالتزام بالاتفاق النووي بداية من الجمعة، موضحا أن طهران ستقوم بزيادة احتياطي اليورانيوم من خلال أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي.

ولفت إلى أنه خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي4" جاهزا للتشغيل، مشيرا إلى أن بلاده لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%.