شكرا لقرائتكم خبر عن جنوبيون: الحكومة لم تقدم أي مؤشر ايجابي نحو البيان السعودي الاماراتي والان مع التفاصيل

انتقد سياسيون الحكومة الشرعية بكونها لم تقدم اي مؤشر ايجابي نحو البيان المشترك السعودي الاماراتي.

وقال المحلل السياسي الجنوبي ، هاني مسهور ، بإن الحكومة اليمنية لم تعطي أي مؤشر إيجابي نحو البيان السعودي الإماراتي.

وأكد مسهور في تغريدة له نشرها على حائط صفحته على "تويتر" الحكومة اليمنية لم تعطي أي مؤشر إيجابي نحو البيان السعودي الإماراتي ولم توقف التصعيد الإعلامي.

مشيراً إلى أن التحركات العسكرية في شبوة مازالت تؤكد على عدم التزامها بالحوار، بينما المجلس الانتقالي الجنوبي أكد التزامه ورحب بالبيان المشترك ومازال ملتزماً بالتهدئة العسكرية.