شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة الضالع مشتعلة لليوم الثالث على التوالي والان مع التفاصيل
تتواصل المعارك في جبهة الضالع بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا ايران من جهة اخرى وسط خسائر فادحة في صفوف المليشيا.
وقالت مصادر محلية إن القوات المشتركة في جبهة الضالع تمكنت ﻣﻦ ﺇﻓﺸﺎﻝ ﻭﻛﺴﺮ ﻋﺪﺓ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺣﻮﺛﻴﺔ ﻭﺃﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻓﺎﺩﺣﺔ
وذكرت مصادر عسكرية بحسب المركز الاعلامية التابع للجبهة فقد تمكنت القوات المشتركة بحنكة قادتها الميدانية من صد وكسر عدة هجمات لعناصر مليشيات الحوثي على مدى الثلاثة الأيام الماضية حيث شهدت معارك طاحنة في جبهتى ( حجر السفلى والريبي - القفلة و الزبيريات ) شمال غرب الضالع .
كما أفادة انه تكبدت عناصر الحوثي خسائر فادحة في الإرواح والعتاد سقوط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى.
حيث ﺷﻮﻫﺪﺕ ﺟﺜﺚ لعناصر المليشيات الحوثية بالقرب من ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻘﺎﺕ في جبهتي حجر السفلى - والقفلة.
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