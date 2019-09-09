شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف جوي ومدفعي على مواقع وتجمعات المليشيا بمنبه ومجز والان مع التفاصيل

تجدد القصف المدفعي والجوي العنيف على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي اليمن اليوم الإثنين، أيلول 09، 2019. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية نجز تعرضت، الإثنين، لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. إلى ذلك، شنت القوات السعودية قصفا صاروخيا ومدفعيا على تجمعات للمليشيا في مناطق حدودية. Advertisements وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015. وقتل في القصف الجوي والمدفعي المستمر منذ أعوام، الآلاف من مسلحي وقيادات المليشيا.

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