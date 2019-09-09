شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في عهد الرئيس دونالد ترامب والان مع التفاصيل

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف في لقاء مع شبكة إيه.بي.سي الأمريكية أن الاقتصاد الإيراني سيتقلص بنسبة تتراوح ما بين 10 و12% خلال العام المقبل، بسبب العقوبات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي حذر من "اضطراب جديد" سينشأ بعد انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، وكذلك حظر السفر على قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

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ودعا بومبيو، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديات السلام والأمن في الشرق الأوسط، في أغسطس الماضي، المجتمع الدولي إلى العمل على منع إيران من خلق هذا الاضطراب بعد انتهاء الحظر.

وحث على مزيد من التعاون في المنطقة بهدف التوصل إلى "فكر جديد لحل المشكلات القديمة"، مشيرا إلى مشكلات منها الصراعان في ليبيا وسوريا.