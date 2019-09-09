شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في المتون والان مع التفاصيل

شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، أيلول 09، 2019، هجوما عنيفا على مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية هاجمت مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية المتون بالمحافظة صباح اليوم.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت إثر الهجوم.

وفي وقت سابق اليوم قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن المقاتلات الحربية استهدفت عدة مواقع للمليشيا في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

Advertisements

ووفقا للمصادر، استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي “السليلة” و”الوجف”، بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تكبيد مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.

وأضافت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.

وتشهد المديرية، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف، وبين المتمردين الحوثيين.

وقتل المئات من مسلحي المليشيا خلال المواجهات التي شهدتها المديرية وباقي جبهات المحافظة خلال الأيام الماضية.

وتتقاسم قوات الحكومة الشرعية السيطرة مع المليشيا على المحافظة التي تعد رابع محافظة يمنية من حيث المساحة.