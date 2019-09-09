شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة تتهم إيران بتركيب أجهزة متطورة للطرد المركزي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:54 صباحًا, 9 سبتمبر 2019 م المناطق - وكالات أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن طهران نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة.

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