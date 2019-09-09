وكالة الطاقة الذرية: إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، أن إيران نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وقال ناطق باسم الوكالة في بيان إن طهران قامت "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازا للطرد المركزي من نوع "أي- آر 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "أي آر-5" و30 جهازا آخر من نوع "أي آر-6" و3 نماذج من "آي آر-6" بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.

Advertisements

كانت وزارة الخارجية البريطانية قالت إن قرار إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة "مخيب للغاية".

وأضافت "أن هذا التطور الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران".

وكشف مسؤول إيراني تقليص بلاده من جديد الالتزام بالاتفاق النووي بداية من الجمعة، موضحا أن طهران ستقوم بزيادة احتياطي اليورانيوم من خلال أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي.

وأشار إلى أنه خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي4" جاهزا للتشغيل، مشيرا إلى أن بلاده لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%.