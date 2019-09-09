مؤتمر الطاقة العالمي ولجنة الحديدة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الإثنين 9 سبتمبر/أيلول 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: بومبيو: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في عهد ترامب، و"لا يمكنني السكوت".. صرخة موسيقية تزعج نظام أردوغان، ورفع السودان من قائمة الإرهاب.. أولوية وزيرة الخارجية الجديدة، والعثور على جثة مسؤول سابق بـ"حزب الله" الإرهابي في بيروت.

كما تقرأون: وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة غربي العراق، والتلفزيون الألماني: اتفاق إيران النووي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكاتب تركي: نظام أردوغان لن ينجو من الانهيار، ومبارك المهدي: عالقات السودان مع السعودية والإمارات "أمن قومي"، ولجنة الحديدة اليمنية تبدأ تشغيل مركز مشترك لمراقبة الهدنة.

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وفي الاقتصاد تطالعون: انطلاق مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي بمشاركة 71 وزيرا من مختلف الدول، وصحيفة ألمانية: أردوغان يجرد الأتراك من حريتهم وأموالهم، والحكومة السودانية تبدأ مهمتها بخطة "إسعاف" للاقتصاد، بالأرقام.. تعادل مؤقت في حرب التجارة بين بكين وواشنطن.

أما الرياضة فتقرأون: 5 تجارب فاشلة لمارادونا "المدرب" قبل بدء مغامرته الجديدة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث في مجالات الرأي والرياضة والثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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