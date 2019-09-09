6 قتلى بانفجار مخزن أسلحة للحوثيين وسط الحديدة

آثار انفجار مخزن للأسلحة الحوثية في الحديدة

قُتل 6 مدنيين على الأقل، الإثنين، في انفجار مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية بمدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن انفجارات ضخمة دوت في شارع "جازان" بمدينة الحديدة، عقب انفجار مخزن سلاح تابع للحوثيين.

وأشار المصدر إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت من مكان الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة.

وأسفر الانفجار، وفقا لمصادر محلية وطبية، عن مقتل 6 مدنيين وإصابة أكثر من 9 إصابة؛ بعضهم إصاباتهم خطيرة.

وتزامن الحادث مع تصعيد حوثي مكثف؛ حيث شنت المليشيا الانقلابية، فجر اليوم، هجوما عنيفا على مواقع القوات اليمنية المشتركة جنوب وشرق ميناء الحديدة.

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وتعقد لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة، الإثنين، اجتماعاتها لليوم الثاني على ظهر سفينة أممية قبالة ميناء البحر الأحمر.





وتحولت السفينة "Antarctic dream" الراسية قبالة ميناء الحديدة إلى مقر لضباط الارتباط الممثلين للطرفين، وتسعى لتأسيس آلية اتصال مع ضباط ميدانيين آخرين ينتشرون في جميع الجبهات.

وتستمر جلسات الاجتماع المشترك السادس للجنة إعادة الانتشار حتى يوم 9 سبتمبر/أيلول الجاري؛ حيث تتركز النقاشات على تفعيل آلية التهدئة ووقف إطلاق النار باعتباره جوهر اتفاق ستوكهولم.

وسعت مليشيا الحوثي للالتفاف مجددا حول أجندة ومحاور الاجتماع السادس الخاص بآلية وقف إطلاق النار، وزعمت أن جوهر الاتفاق يبحث وصول السفن والوضع في الدريهمي.

محاولة التفاف الحوثي تزامنت مع سلسلة خروقات ارتكبتها في جبهات "حيس" و"التحيتا" ومدينتي "الحديدة" و"الدريهمي"، حسب بيان لألوية العمالقة.