إسرائيل تتهم "فيلق القدس" الإيراني باستهدافها بقذائف من سوريا

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العين الإخباريةالإثنين 2019/9/9 12:03 م بتوقيت أبوظبي
وحدات دفاع جوي إسرائيلي
اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مليشيا "فيلق القدس" الإيرانية في سوريا بإطلاق قذائف صاروخية تجاهها قال إنها لم تجتز الحدود.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "في ساعات الصباح الباكر تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا والتي لم تجتز الحدود إلى الداخل".
وأوضح أنه "تم إطلاقها من قبل عناصر في المليشيات الشيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق".
وأكد أن "جيش دفاع النظام السوري يعد مسؤولا عن كل عملية تنطلق من أراضيه".
وحذر النظام السوري من أنه "سيدفع ثمنا باهظا على سماحه للإيرانيين وللمليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه حيث يغضّ طرفه".
وفي وقت سابق، أعلنت مليشيات حزب الله اللبناني إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها الحدود باتجاه بلدة رامية الجنوبية، بعد أسبوع على وقف إطلاق النار بين الطرفين.
وتعمل إيران على مد نفوذها في سوريا، حيث يعتقد أن طهران تقود ما يصل إلى 80 ألف مسلح في هذا البلد، هم عبارة عن مليشيات وقوات شبه عسكرية موالية لنظام ولاية الفقيه، وسط انتقادات إقليمية ودولية لدورها في سوريا الذي يعد سببا رئيسيا في إطالة أمد الحرب في البلد الذي مزقته الاضطرابات.
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