السعودية والإمارات.. وثاق تاريخي وتحالف أبدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرادَهُ الحاقدونَ طلاقًا بائنًا بينَ السعوديةِ والإماراتِ، فارتفعتْ زغاريدُ الإخوةِ تزفُّ لُحمةً أبديةً.. تمناهُ الكائدونَ شقَّ الصفوفِ؛ فالتحمتِ السواعدُ، ليهتفَ التاريخُ بالحقائقِ ومِن رَحِمِهِ تتفجرُ الشواهدُ.

إنها السعوديةُ والإماراتُ.. عقودٌ مِن العَلاقاتِ ودهرٌ مِن التنسيقِ، وجغرافيا شاهدةٌ على عمقِ الصلاتِ، هما البلدانِ اللذانِ أثارا غيرةَ مدمني الفُرقةِ، والمتعطشينَ للانقسامِ واقتسامِ ثمارِ الخرابِ.

أما الردُّ فيأتي مِن عمقِ التاريخِ، مِن التنسيقِ السعوديِّ الإماراتيِّ لدعمِ مصرَ في حربِ عامِ ألفٍ وتِسعِمئةٍ وثلاثةٍ وسبعينَ 1973، وحربِ تحريرِ الكويتِ عامَ ألفٍ وتِسعِمئةٍ وواحدٍ وتسعينَ 1991، وما تلا ذلكَ مِن مواقفَ ثم تعزيزِهَا في عاصفةِ الحزمِ لدعمِ الشرعيةِ في اليمنِ.

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نعم؛ إنها عَلاقةٌ سعوديةٌ إماراتيةٌ طويلةٌ تُؤَرِّقُ مَن تعوَّدَ على زواجِ المتعةِ المبنيِّ على دمارِ الشعوبِ.. نعم؛ هي الشراكةُ والتعاونُ والتنسيقُ.. هي كلُّ المرادفاتِ المفقودةِ لدى الحاقدينَ، وهي نفسُهَا عناوينُ النجاحِ.. النجاحِ في مكافحةِ الإرهابِ.. في مدِّ يدِ العونِ لكلِّ مَن استجارَ بالسعوديةِ والإماراتِ.. هي كلُّ التضحياتِ ودماءِ الشهداءِ التي تُبذلُ ليسَ في سبيلِ الوطنِ فقطْ، بلْ في سبيلِ الأشقاءِ.

تنسيقٌ وتكاملٌ لم يغيبا عنِ الملفِّ الإيرانيِّ؛ حيثُ وحَّدَ البلدانِ موقفَهُمَا حفاظًا على المِنطقةِ وهما مَن قادا الجهودَ مِن أجلِّ السلامِ بين إريتريا وإثيوبيا بعدَ عشرينَ 20 عامًا مِن الحربِ، وهما مَن يرصفانِ طريقَ السلامِ بين الهندِ وباكستانِ.

السعوديةُ والإماراتُ هما نقطةُ التوازنِ في ساحةٍ طافيةٍ على رمالٍ متحركةٍ، وهما مَن تصدَّى لرعاةِ الإرهابِ، فكيفَ لا تكونانِ هدفًا لحروبِ الإرهابيينَ؟ وكيفَ لا تُثيرانِ الحنقَ والحسدَ؟ وكيفَ لا تصيبُ إنجازاتُهُمَا العابثينَ والمستغلينَ بمقتلٍ؟ وكيفَ لا تعبثُ نجاحاتُهُمَا وعلاقاتُهُمَا العريقةُ بالحملاتِ الإعلاميةِ الممنهجةِ والمغرضةِ؟