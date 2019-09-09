مقتل جندي تركي إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي #تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين مقتل أحد جنودها متأثرا بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة بولاية هكاري جنوب شرق البلاد.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزارة الدفاع القول، في بيان، إن الجندي كان أصيب بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون من منظمة حزب العمال الكردستاني في قضاء جوقورجا بولاية هكاري.
ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع المنظمة جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.
وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية انفصالية.
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