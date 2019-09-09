الان تتابع لم تبلغ هدفها.. قوات موالية لإيران في سوريا أطلقت قذائف باتجاه اسرائيل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:
أعلنت اسرائيل الإثنين أن قوات موالية لإيران أطلقت صواريخ عدة على أراضيها من سوريا، في حادث نادر، لكنها لم تبلغ هدفها.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان “في وقت مبكر من صباح اليوم (الإثنين) أطلق عدد من الصواريخ من سوريا باتجاه اسرائيل، وأخفقت كلها في بلوغ الأراضي الإسرائيلية”.
وأضاف أن “الصواريخ أطلقها من ضواحي دمشق أفراد في ميليشيا شيعية مرتبطة بفيلق القدس” التابع لحرس الثورة الإيراني.
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