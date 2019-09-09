وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة بولاية هكاري

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين مقتل أحد جنودها متأثراً بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة بولاية هكاري جنوب شرق البلاد.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزارة الدفاع القول، في بيان، إن الجندي كان أصيب بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون من منظمة حزب العمال الكردستاني في قضاء جوقورجا بولاية هكاري.
ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع المنظمة جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو (تموز) من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.
وتصنف تركيا: "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية انفصالية.
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