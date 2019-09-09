ألمانيا تناشد كافة الأطراف في الأزمة الإيرانية الوعي بالمسؤولية

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
ناشد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، كافة الأطراف الوعي بالمسؤولية خلال التعامل مع الأزمة في الخلاف النووي مع إيران.
وقال ماس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الإثنين: "يتعين على الجميع الآن التصرف من منطلق الوعي بالمسؤولية، وإلا سيكون هناك خطر أن تضيع منا فرصة التوصل إلى حل سلمي للنزاع".
وكانت إيران أعلنت مؤخراً زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي والقيام بضخ الغاز في الجيل السادس من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، في إطار المزيد من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وهو ما قد يساعد إيران في توفير مخزون من اليورانيوم من فئة أعلى بمعدلات أسرع، ما يقلل من الوقت الذي يمكن أن تستغرقه طهران لإنتاج مواد صالحة لصنع أسلحة نووية إذا أرادت.
واعتبر ماس تقليص إيران لالتزاماتها في اتفاق فيينا إشارة خاطئة تماماً، مطالباً طهران بالالتزام الكامل بالاتفاق النووي، موضحاً في الوقت نفسه أنه بالإمكان التوصل إلى حل، وقال: "لكن هذا الحل لن نتمكن -نحن الأوروبيين- من القيام به على نحو منفرد، بينما يزيد آخرون من المجازفة".
وكان الاتفاق المبرم عام 2015 يفرض قيوداً صارمة على إنتاج إيران لليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق تحت حكم الرئيس دونالد ترامب وأعادت فرض العقوبات على طهران.
ويسعى الشركاء الأوروبيون في الاتفاق، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى العثور على طريق لتجنب العقوبات الأمريكية خلال التعامل مع إيران.
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