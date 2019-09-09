الصحة الفرنسية: تعلن وفاة 1500 شخص إثر موجة الحر هذا الصيف

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية انييس بوزين أن موجتي الحر اللتين ضربتا فرنسا في يونيو ويوليو الماضيين أدتا إلى وفاة 1500 شخص إلى جانب المعدل العادي للوفيات، موضحة أن هذا العدد أقل بعشر مرات من الوفيات التي سجلت بسبب الحر في 2003.



وقالت بوزين في برنامج بثته شبكتا "فرانس انتر" و"فرانس انفو": "سجلت وفاة 1500 شخص إلى جانب المعدل العادي في هذين الشهرين، وهو عدد أقل بعشر مرات عن وفيات موجة الحر في 2003".

وكانت فرنسا شهدت أعلى درجة للحرارة بالمطلق في يونيو ، بلغت 46 درجة مئوية في جنوب البلاد في 28 يونيو .

وقالت وزيرة الصحة إن "موجة الحر في 2003 استمرت عشرين يوما. هذه السنة شهدنا 18 يوماً من الحر في فصلين لكنها شديدة جداً وغطت مناطق واسعة جداً من الأراضي في الموجة الثانية" و"بدرجات حرارة مرتفعة جداً".

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وأكدت بوزين "نجحنا في خفض عدد الوفيات عشر مرات بفضل الوقاية والرسائل التي يفهمها السكان بشكل جيد"، مشيدةً بأداء العاملين في القطاع الصحي وطواقم المؤسسات المخصصة لإيواء المسنين الذين يحتاجون إلى مساعدة.

وقالت إن "حوالي نصف ال1500 شخص الإضافيين تتجاوز أعمارهم ال75 عاما، لكن هناك أيضاً بالغين وحتى أصغر سنا تأثروا" بموجة الحر.

وتحدثت عن تسجيل "10وفيات تقريباً في أماكن العمل".

وعادة يستغرق نشر المعطيات بعد موجة حر في فرنسا شهراً من أجل تحليل البيانات.

وكانت موجة الحر في 2003 أدت إلى وفاة 15 ألف شخص بين 04 و18 أغسطس من تلك السنة خصوصا في منطقة العاصمة ووسط البلاد.

وكشفت دراسة نشرت في 2007 أن عدد الذين توفوا بسبب الحر طوال الصيف في تلك السنة بلغ 19 ألفاً و490 شخصاً.