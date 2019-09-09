شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: رسائل السعودية والإمارات بشأن اليمن شراكة إستراتيجية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن الرسائل المشتركة من السعودية والإمارات بشأن التطورات في اليمن «تأكيد للشراكة الإستراتيجية التي تجمعنا، فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث».
وأضاف قرقاش عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الاثنين): «مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات».
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