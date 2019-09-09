شكرا لقرائتكم إسرائيل: ميليشيات إيرانية حاولت استهدافنا بقذائف من مشارف دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن ميليشيات إيرانية بقيادة فيلق القدس حاولت إطلاق قذائف صاروخية على الأراضي الإسرائيلية من مشارف دمشق، إلا أنها فشلت.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا صباح اليوم.

وأضاف أن القذائف لم تعبر إلى داخل إسرائيل"، مشيراً إلى أن "القذائف الصاروخية أطلقها عناصر في الميليشيات الشيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق".

واعتبر الجيش الإسرائيلي النظام السوري مسؤولاً عن كل عملية تنطلق من أراضيه.

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وفي هذا الصدد حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي على "تويتر" النظام السوري من أنه "سيدفع ثمناً باهظاً على سماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه حيث يغض طرفه، وحتّى يتعاون معها".

ويأتي إعلان إسرائيل بعد أن أدت ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في شرق سوريا، ليل الأحد- الاثنين، إلى مصرع 18 مقاتلا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ولم يحدد المرصد السوري على الفور الجهة التي نفذت الغارات.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات في سوريا المجاورة ضد أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله، لكنها نادراً ما تعترف بها.

وتعهدت إسرائيل بمنع إيران من ترسيخ وجودها عسكريا في سوريا.