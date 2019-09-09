شكرا لقرائتكم وكالة الطاقة تتهم إيران بتركيب أجهزة متطورة للطرد المركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في خفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.
وقال ناطق باسم الوكالة في بيان إنه يوم السبت قامت إيران "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازاً للطرد المركزي من نوع "إي. آر. 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "إي. آر. 5" و30 جهازاً آخر من نوع "إي. آر. 6" وثلاثة نماذج من "إي. آر. 6"، بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.
وأكدت الوكالة أن إيران أبلغتها بخططها لإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة وهو ما ينتهك الحظر الذي ينص عليه الاتفاق النووي.
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