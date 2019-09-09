زاهر الخطيب: لبنان بات محمياً وقادراً على ردع العدو الصهيوني

وجّه أمين عام رابطة الشغيلة ​زاهر الخطيب​ تَحيّةَ الاعتزاز والافتخار إلى رجال ​المقاومة​ الأبطال الّذين أسقطوا، صبيحة اليوم، ​طائرة​ صهيونية مُسيّرة اخترقت السّيادة ال​لبنان​ية وحلّقت فوق بلدة رامية الجنوبية.

وأكّد الخطيب انه بوجود قيادة للمقاومة على رأسها سماحة ​السيد حسن نصرالله​، وبوجود مقاومينَ بواسل يمتلكون الإيمان والعقيدة والمهارات والعقول المبدِعة جاهزون دائماً لترجمة وعد قائد المقاومة الصادق، فإنّ لبنان بعد اليوم، بات محمياً من الاعتداءات الصهيونية، مَصوناً وقادراً على ردع العدو الصهيوني وإفهامِهِ أنّ زمن عربدته في سماء لبنان قد ولىّ إلى غير رجعة، وأنّ معادلة ردع المقاومة تطوّرت، وباتت تشمِل الجوّ ّ والبرّ والبحر.

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