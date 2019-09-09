زخور: لتوخي الدقة في نقل مستجدات قانون الايجارات

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ اديب زخور مع ​لجان المستأجرين​، في بيان، "بعض ​وسائل الاعلام​ الى توخي الدقة في نقل ​الاخبار​ والمستجدات المتعلقة بقانون الايجارات، خصوصا ان ما يتم نقله سواء عن تنفيذ القانون وتقديم المستندات جاء منتقصا، وفي غير وقته، كما لا يتم تغطية ​اعتصامات​ المستأجرين، ولا يتم المراجعة لضمان حق الرد بطريقة هادئة وعادلة ومتوازنة، وهناك نقل قسم من البيانات والدراسات مجتزأة في بعض الصحف مما يؤدي الى عدم ايصال النقاط القانونية كاملة وواضحة".

ودعا "جميع وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الاخبار المتعلقة بمصير شعب بأسره وبتهجيره من منازلهم، اذا لم يتم نقل الوقائع ومجريات الاحداث وجميع وجهات النظر من مصادرها الرسمية بدقة، مع حرصنا المحافظة على مصداقية وحرية ابداء الرأي من الجميع في نظام حر وديموقراطي ومسؤول يتيح لجميع ابناء الوطن من ابداء آرائهم بكل حرية وهذا ما يتميز به ولا يزال وطننا ومجتمعنا".

