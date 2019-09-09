الرئيس عون رئيس وأعضاء المجلس العام الماروني

التقى ​الرئيس ميشال عون​ رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​، مع أعضاء الهيئة التنفيذية والعامة للمجلس، الذين شكروا ​رئيس الجمهورية​ على مواقفه ومعالجته للشؤون الوطنية، وعرضوا معه الاوضاع في البلاد.

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