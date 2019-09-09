وهاب: الإتصالات الجاريه بين مختلف الأفرقاء تنعكس إيجاباً على الجبل ولبنان

اعتبر رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الإتصالات الجاريه بين مختلف الأفرقاء اليوم تترك راحة في الأجواء السياسية، ويجب أن لا تثير القلق عند أحد لأنها لا تغير شيئاً في المواقف السياسية، إنما تخفف أجواء الإحتقان وتنعكس إيجاباً على الجبل و​لبنان​".

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