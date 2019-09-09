قيومجيان: ندين أي اعتداء على لبنان والقرار بالرد يجب ان يكون حصرا بيد الدولة

اشار وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ الى انه "أيا تكن أسلحة ​حزب الله​، فهذه ليست اول طائرة مسيرة تسقط، وهذا جزء من الوضع القائم بين حزب الله و​إسرائيل​، تارة إسرائيل ترسل طائرة وطوراً حزب الله يسقطها، وهذا جزء من الوضع غير المستقر، وما نبحث عنه هو استقرار في ​الجنوب​ وفي كل لبنان كما تطبيق القرارات الدولية وبوجود الجيش على الحدود نستطيع ضمان الاستقرار في الداخل".

ولفت قيومجيان في حديث اذاعي، الى ان "حزب الله يرى أن المواجهة في لبنان هي جزء من المواجهة في المنطقة ككل، لكن الوضع اللبناني لا يحتمل ان يكون البلد جزءاً من هذه المواجه، ونحن ندين أي اعتداء على لبنان والقرار بالرد او قرار الحرب والسلم يجب ان يكون حصرا بيد ​الدولة اللبنانية​ التي يجب ان تأخذ زمام الأمور، ونحن ندعم الجيش في كل خطوة يقوم بها ولنسخّر كل مقومات الدولة في أي مواجهة تقوم بها لئلا نعرض لبنان للمجهول من جراء قرار إيراني".

واكد قيومجيان انه لا يمكن للبنان أن يحتمل حرباً أخرى خصوصاً انه يمكننا ان نتفق على استراتيجية دفاعية التي هي أساسية في ظل وجود سلاح غير شرعي، وهذه الإستراتيجية كفيلة بضامن الاستقرار في لبنان.