توقيف 76 شخصاً من الجنسية السورية بجرم دخول البلاد خلسة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، من توقيف 76 شخصاً بينهم 43 طفلاً، وذلك بتاريخي 7و8/9/2019 في بلدة ​الصويري​ البقاعية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة. سُلّم الموقوفون الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على اشارة ​القضاء​ المختص".

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