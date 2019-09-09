أشاد رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان بـ"الإنجاز النوعي الجديد للمقاومة المتمثل بإسقاط طائرة تجسسية للعدو بعد إنتهاكها أجواء الجنوب اللبناني"، معتبرا أن "هذا التطور الجديد يعني فعلياً أن التفوق الجوي للعدو سقط بفضل المقاومة وقدراتها العسكرية التي باتت قادرة على خلق توازن درع ورعب".
وفي بيان له، لفت ذبيان إلى ان "هذا الإنجاز الميداني الجديد للمقاومة والذي يأتي بعد عملية أفيفيم يثبت مجدداً أن المقاومة أرست قواعد جديدة في الصراع، وهي باتت تمتلك اليد العليا في توقيت زمان ومكان المعركة، بينما بات العدو في أزمة حقيقية نتيجة حساباته الخاطئة وسوء تقديره بينما المقاومة باتت قادرة على فرض شروطها في الميدان".
كانت هذه تفاصيل خبر ذبيان يشيد باسقاط مسيرة اسرائيلية: المقاومة باتت قادرة على فرض شروطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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