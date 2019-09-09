وزارة الإقتصاد: نسبة التزام اصحاب المولدات بقراراتنا بلغت 79,6 في المئة

أعلنت ​وزارة الاقتصاد​ والتجارة في بيان أن "نسبة التزام اصحاب المولدات بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الاقتصاد و​وزارة الطاقة والمياه​ بلغت 79,6 في المئة منذ أول شباط وحتى 31 آب أي خلال 7 اشهر"، مشيرة الى أنه "تم تنظيم 478 ​محضر ضبط​ جديد بالمخالفين؛ كما أحيل 466 محضر ضبط أمام ​القضاء​ المختص".

وأوضحت الوزراة أنه "في اطار حملتها المستمرة قام مراقبوها الاسبوع الماضي بمصادرة مولد في منطقة الحصون باشارة من القضاء المختص ومؤازرة من مديرية ​امن الدولة​"، محذرة جميع ​أصحاب المولدات​ من "عدم الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عنها تحت طائلة اتخاذ أقصى الإجراءات وطلبت من المواطنين مراجعتها على الرقم 1739 عند حصول اي مخالفة".