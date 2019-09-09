وزارة الإقتصاد: نسبة التزام اصحاب المولدات بقراراتنا بلغت 79,6 في المئة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان أن "نسبة التزام اصحاب المولدات بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة والمياه بلغت 79,6 في المئة منذ أول شباط وحتى 31 آب أي خلال 7 اشهر"، مشيرة الى أنه "تم تنظيم 478 محضر ضبط جديد بالمخالفين؛ كما أحيل 466 محضر ضبط أمام القضاء المختص".
وأوضحت الوزراة أنه "في اطار حملتها المستمرة قام مراقبوها الاسبوع الماضي بمصادرة مولد في منطقة الحصون باشارة من القضاء المختص ومؤازرة من مديرية امن الدولة"، محذرة جميع أصحاب المولدات من "عدم الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عنها تحت طائلة اتخاذ أقصى الإجراءات وطلبت من المواطنين مراجعتها على الرقم 1739 عند حصول اي مخالفة".
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