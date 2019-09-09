مصدر عراقي لـRT: تأجيل فتح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا بسبب القصف الجوي

أعلن مصدر أمني عراقي لقناة "روسيا اليوم" عن "تأجيل فتح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا بسبب القصف الجوي الذي تعرضت له فصائل عراقية مسلحة في منطقة ألبو كمال السورية"، مشيراً إلى أن "القصف الجوي الذي تعرضت له فصائل عراقية مسلحة داخل منطقة البو كمال ليلة الاثنين، قد يؤجل فتح معبر القائم البو كمال الذي كان من المقرر أن يفتتح اليوم أو غدا الثلاثاء".
ولفت إلى أنه "لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن للافتتاح الجديد، وبقي الأمر حتى إشعار آخر".
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