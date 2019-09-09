مسؤول صيني: الحكومة السورية باتت تمسك بزمام الأمور

لفت المبعوث الصيني الخاص إلى ​الشرق الأوسط​، أو سيكي، إلى أن "​الحكومة السورية​ استعادت قوتها، والوضع في إدلب لم يعد يشكل خطورة قد تمثل شرارة لاندلاع نزاع مسلح في ​سوريا​"، موضحاً أن "الصراع السوري مستمر منذ 8 سنوات، وأعتقد أن الحكومة السورية بدعم روسي تمكنت من حل المشكلات الكبيرة ولا يزال الوضع في إدلب على الحدود مع ​تركيا​ معقدا في ظل وجود جماعات مسلحة".

واستبعد "أن تشهد الأوضاع في وسوريا نكسة وتأزما، بعد استعادة الحكومة السورية لقوتها"، مشيراً إلى انه "بالطبع ، لا تزال مجموعات معينة من الإرهابيين وجماعات المعارضة بعد الهزيمة مختبئة، وقد تلجأ للقيام بأنشطة إرهابية في ​المستقبل​، لكنني أكرر أن اندلاع صراع عسكري كبير مستبعد"، لافتاً إلى أن "سوريا دخلت بالفعل فترة من الانتعاش، لكن من الواضح أنه ما زال من الضروري حل جميع القضايا".