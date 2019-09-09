أكد وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية ​الإمارات​ي ​أنور قرقاش​ أن "الرسائل المشتركة من ​السعودية​ والإمارات بشأن تطورات ​اليمن​، تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، مشيراً إلى أن "مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات".

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كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: ثقتنا في السعودية مطلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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