مسؤول ايراني: اميركا تسعى من خلال التفاوض لفرض مطالبها على الشعب الايراني

اعتبر عضو مجلس خبراء ​القيادة​ في ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية سيد احمد خاتمي ان "​اميركا​ تسعى من خلال التفاوض لفرض مطالبها على الشعب الايراني" ووصف التفاوض مع اميركا و​اوروبا​ بـ"مثابة السم الزعاف"، مؤكدا ان "من يحمل الحمية الدينية لا يحسن الظن باميركا ابدا"، مشيراً إلى ان "العاشورائيين لن يرضخوا للذل اطلاقا وان الشعب لن يسامح ابدا من يتفاوض مع العدو في المرحلة الراهنة".

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