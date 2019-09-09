روسيا اليوم: 18 قتيلا و38 جريحا في الغارة على الفصائل العراقية في البوكمال

كشف مصدر أمني عراقي لـ"RT" عن سقوط 18 قتيلا و38 جريحا جراء الضربات الجوية التي استهدفت فصائل شيعية عراقية تتواجد داخل ألبو كمال في ​الأراضي السورية​.

ولم تعلن فصائل "المقاومة الإسلامية" في ​العراق​ حتى الآن عن تلك الضربات أو تبدي موقفا منها.

وكشف مصدر أمني عراقي في قوات حرس الحدود عن تعرض فصائل عراقية مسلحة للقصف داخل الحدود السورية، من قبل طيران لم يحدد بعد.