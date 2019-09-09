كشف مصدر أمني عراقي لـ"RT" عن سقوط 18 قتيلا و38 جريحا جراء الضربات الجوية التي استهدفت فصائل شيعية عراقية تتواجد داخل ألبو كمال في الأراضي السورية.
ولم تعلن فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق حتى الآن عن تلك الضربات أو تبدي موقفا منها.
وكشف مصدر أمني عراقي في قوات حرس الحدود عن تعرض فصائل عراقية مسلحة للقصف داخل الحدود السورية، من قبل طيران لم يحدد بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا اليوم: 18 قتيلا و38 جريحا في الغارة على الفصائل العراقية في البوكمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.